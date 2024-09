- Início do ano escolar após as férias de verão em Schleswig-Holstein

Após um intervalo de férias de 6 semanas, o novo ano letivo começa em uma segunda-feira no estado de Schleswig-Holstein. Cerca de 25.700 estudantes são esperados para frequentar a escola, de acordo com as estimativas do Ministério da Educação. Este número representa aproximadamente 1.200 primeiros anos a mais do que no ano anterior.

A ministra da Educação do CDU, Karin Prien, anunciou que apenas 99 vagas de professor permanecem vazias no sistema educacional geral do estado. Isso representa aproximadamente 0,5% dos cerca de 20.250 cargos de professor disponíveis. A ministra Prien atribui esta perspectiva positiva de emprego ao aumento dos lugares de estudo e cargos de professor em treinamento desde 2017.

O novo ano letivo destaca a importância do aprendizado contínuo e do crescimento, já que a educação desempenha um papel crucial na formação das mentes da próxima geração. Com a adição de 1.200 primeiros anos, os professores em Schleswig-Holstein têm uma responsabilidade ainda maior de fornecer uma educação de qualidade.

