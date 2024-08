- Iniciativa de economia de custos da Volkswagen <unk> assistência de peritos a começar em Outubro

Um programa de assistência futuro para trabalhadores da Volkswagen está previsto para ser lançado em outubro, de acordo com notícias. Batizado de "Oficina de Perspectivas", esse serviço visa ajudar funcionários cujos cargos podem ser afetados por cortes financeiros e digitalização. De acordo com dados da "Neue Presse" e da "Hannoversche Allgemeine Zeitung", consultores externos fornecerão essa assistência. O programa estará disponível em todas as filiais alemãs, de acordo com os relatatórios.

A "Oficina de Perspectivas" tem como objetivo fornecer a funcionários demitidos "assistência específica para estabelecer uma nova perspectiva interna ou externa de emprego", informou um porta-voz da Volkswagen às publicações. Isso incluirá consultoria, colocação e serviços de treinamento abrangentes.

Recentemente, foi revelado que o maior fabricante de automóveis da Europa precisa intensificar as reduções orçamentárias nas operações principais da marca VW. Há um déficit de 2 a 3 bilhões de euros nos resultados esperados, de acordo com um relatório do "Handelsblatt". As restrições financeiras apertadas também farão parte da próxima reunião de gerenciamento da marca principal em Isenbüttel, perto de Wolfsburg, prevista para segunda-feira, de acordo com informações da Agência de Notícias da Alemanha. Relatórios anteriores sugeriram economias em áreas como materiais e custos fixos, bem como através de pagamentos de demissão e aposentadoria antecipada. A empresa se opôs firmemente a demissões forçadas.

A "Oficina de Perspectivas" será realizada na filial de Volkswagen em Hanôver, assim como em todas as outras localizações alemãs. Após serem afetados pelos cortes orçamentários da empresa, os funcionários de Hanôver poderão utilizar os serviços da oficina para explorar novas oportunidades de emprego.

