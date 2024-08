- Iniciado o projecto de recuperação de munições do fundo do mar por parte da Lemke

Meados de setembro marca o início dos primeiros esforços para levantar ordens históricas do Mar Báltico. Em uma reunião com empresas do setor de gestão de resíduos em Berlim, a Ministra do Meio Ambiente Federal Steffi Lemke (Verdes) anunciou essa notícia. Ela mencionou que os primeiros fragmentos de munições obsoletas serão recuperados na Baía de Lübeck em breve. Como relatado, a primeira fase será liderada pela Seascape Enterprises.

Mais de 1,6 milhão de toneladas de munições antiquadas submersas no fundo do mar

Lemke revelou que mais de 1,6 milhão de toneladas de munições obsoletas após a Segunda Guerra Mundial residem no leito marinho dos mares do Norte e Báltico da Alemanha. A partir de 2026, elas começarão a ser eliminadas sistematicamente. O processo de licitação para o projeto e construção da plataforma de descarte subsequente já começou. A ministra do meio ambiente enfatizou que, globalmente, pela primeira vez, restos de munições serão removidos e destruídos em grande escala no mar por meio de uma plataforma como essa. O governo federal está alocando 100 milhões de euros para esse fim.

Os testes de recuperação têm como objetivo coletar dados sobre o estado dos explosivos recuperados. Operações preliminares ocorreram em julho deste ano. As informações obtidas com futuras recuperações informarão o desenvolvimento da instalação de descarte planejada.

Riscos à saúde também para os seres humanos

O governo alemão havia prometido, em seu acordo de coalizão, lançar imediatamente um programa para facilitar a remoção de armamentos e armas químicas dos mares do Norte e Báltico. Lemke confirmou esse compromisso, enfatizando a importância para a saúde humana.

Cientistas apontaram em 2019 que o TNT e seus compostos derivados estavam vazando dos explosivos em decomposição, disse Lemke. "Por muito tempo, sabia-se que as munições representam perigos para pescadores, transporte marítimo e turismo. No entanto, a ameaça à vida marinha e à saúde humana representa uma nova dimensão", enfatizou o ministro.

Restos de munições constituem "uma carga significativa". Quanto mais tempo eles ficam submersos no leito do mar, mais perigosos se tornam para as formas de vida aquáticas, explicou Lemke. O ministro do Meio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, havia enfatizado recentemente a urgência da remoção em março. De acordo com seus relatórios, aproximadamente 18.000 dispositivos explosivos substanciais estavam se deteriorando em Kolberger Heide, no Mar Báltico perto de Kiel.

Os testes de recuperação initially will focus on Haffkrug and Pelzerhaken Nord, according to Lemke's ministry. Cerca de meados de outubro, a empresa contratada realizará uma recuperação de munições em Pelzerhaken West em caráter experimental. No entanto, um contrato de recuperação em Großklützhöved, no mar costa de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, ainda não foi concedido, declarou Lemke. O ministério espera que a concessão ocorra no próximo ano.

