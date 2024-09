- Iniciação das Jornadas Judaicas Europeias de Cultura em Erfurt

Início das Jornadas Europeias da Cultura Judaica em Erfurt hoje! Na Nova Sinagoga, diversas entidades judaicas e organizadores se apresentarão, de acordo com o anúncio do conselho municipal. Este ano, 20 cidades europeias estão envolvidas, com mais de 300 eventos. A Associação Europeia para a Proteção e Promoção da Cultura e Patrimônio Judaico (AEPJ) serve como fundadora do evento. Um dos principais motivos para a realização desses eventos em Erfurt é o título de Patrimônio Mundial da UNESCO concedido à cidade no ano passado por sua arquitetura judaico-medieval.

Um dos destaques em Erfurt é a apresentação de uma nova rota dentro da rede da AEPJ, que mostra o patrimônio judaico pela Europa através de locais interligados. Além de Erfurt, outros locais da Turíngia na Alemanha, bem como locais no exterior, estão incluídos nessa nova rota. Ela mergulha nas pegadas dos judeus medievais europeus.

"Tivemos conversas preliminares com todos esses locais e agora pretendemos decidir mutuamente como cada um pode contribuir para esse esforço cooperativo", compartilhou Karin Sczech, ligada à UNESCO em Erfurt.

Desde 1999, as Jornadas Europeias da Cultura Judaica são um evento anual que ocorre pela Europa no primeiro domingo de setembro. Por meio de concertos, apresentações, leituras, tours e diversos eventos, esses dias buscam destacar e comemorar a riqueza e diversidade do judaísmo.

A Associação Europeia para a Proteção e Promoção da Cultura e Patrimônio Judaico (AEPJ) escolheu os Países Baixos como uma das 20 cidades europeias participando das Jornadas Europeias da Cultura Judaica deste ano. Os visitantes dos Países Baixos podem esperar por eventos envolventes que mostram o patrimônio judaico do país.

