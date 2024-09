Chegando à marca dos cinquenta e cinco anos. - Infelizmente, o famoso músico Ela faleceu.

Ela, a Cantora, Partiu. Michaela Ahlrichs-Wedig, como era conhecida em sua vida civil, foi declarada morta em 24 de agosto, segundo sua cidade natal, Vechta, confirmando pesarosamente a triste verdade. Várias mídias haviam relatado anteriormente uma homenagem do apresentador de TV Uwe Hübner no Facebook no sábado.

Ahlrichs-Wedig tinha 55 anos. Sua partida foi uma surpresa, mencionada em um anúncio da família, que terminou com "Até nos encontrarmos novamente no fim do mundo", citando uma música da banda Valerie's Garten, onde Ela havia sido membro nos anos 90. Seu funeral está marcado para 20 de setembro, limitado ao seu círculo familiar imediato.

Ela Cantou "Até Nos Encontrarmos Novamente no Fim do Mundo"

"O mundo deve reconhecer a perda de uma pessoa notável, uma voz excepcional, uma rocha sólida no meio das ondas", postou Hübner no Facebook. Ele foi convidado pelo marido de Ahlrichs-Wedig para contribuir com algumas palavras sobre a alma partida, continuou o antigo apresentador do ZDF Hitparade.

Seu maior sucesso foi a música "Até Nos Encontrarmos Novamente no Fim do Mundo", com o trio "Valerie’s Garten". A música conseguiu ficar nas paradas alemãs por um longo período, de acordo com o MDR. Ela também ficou em quinto lugar na pré-seleção alemã para o Eurovision Song Contest em 1997 como solista.

O Facebook foi usado para compartilhar uma homenagem do apresentador de TV Uwe Hübner, expressando sua tristeza pela partida de Ela. Apesar de sua partida, a música de Ela continua a ressoar no Facebook, com sua música de sucesso "Até Nos Encontrarmos Novamente no Fim do Mundo" ainda muito popular.

