- Infelizmente, o cineasta e especialista em mídia Lutz Hachmeister faleceu.

O especialista em mídia e cineasta Lutz Hachmeister faleceu. O Instituto para Políticas de Mídia e Comunicação em Colônia anunciou seu falecimento repentino, apenas duas semanas antes de completar 65 anos.

Hachmeister era uma figura proeminente em vários setores. Nasceu em 1959 em Minden, onde obteve diplomas em ciência da comunicação, sociologia e filosofia em Münster e Berlim. Iniciou sua carreira como editor de mídia no "Tagesspiegel" de Berlim e depois serviu como diretor do Instituto Adolf-Grimme em Marl de 1989 a 1995.

Em Colônia, seu nome ainda tem peso, ligado à Conferência de Colônia (atualmente conhecida como Film Festival Cologne), que fundou em 1991. O evento tinha como objetivo servir como espaço de encontro para cineastas, impulsionar conversas, destacar tendências e estimular a criatividade. Em 2005, tornou-se diretor fundador do Instituto para Políticas de Mídia e Comunicação (IfM), cargo que manteve até seu falecimento. Também atuou como presidente do júri do Deutscher Fernsehpreis em certos momentos.

Prêmio Grimme pelo filme Schleyer

Além disso, Hachmeister era um renomado publicitário e cineasta. Recebeu um Prêmio Grimme em 2004 pelo filme "Schleyer - Eine deutsche Geschichte" (Schleyer - Uma História Alemã) e, em 2009, conquistou o Deutscher Fernsehpreis com "Freundschaft – Die Freie Deutsche Jugend" (Amizade - A Juventude Alemã Livre). Além disso, colaborou com Günter Wallraff em documentários.

Ele também autor e editor de várias publicações sobre políticas de mídia e ciência da comunicação. Em 2022, foi publicada uma versão revisada de sua obra "Quem controla os meios de comunicação? As 50 maiores corporações de mídia e conhecimento do mundo".

De acordo com a declaração do site do Instituto para Políticas de Mídia e Comunicação na segunda-feira, "A pergunta agora é: 'Como prosseguimos?' É difícil de imaginar". Hachmeister teria dito: "Isso agora cabe aos outros".

