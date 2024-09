- Inesperadamente, o goleiro de Frohms interrompe os tiros.

Duas semanas após assumir o cargo de novo treinador da seleção feminina de futebol da Alemanha, Christian Wüek encontrou seu primeiro obstáculo. A goleira nacional Merle Frohms anunciou sua aposentadoria surpreendente da seleção nacional aos 29 anos, após 52 partidas internacionais. "Físico e mentalmente exaustivo" foram os torneios principais que ela mencionou, que jogou pelo VfL Wolfsburg.

Essa decisão, que ela vinha considerando há algum tempo, não pôde ser revertida por Wüek - para sua decepção. "Eu teria adorado trabalhar com Merle", disse ele. Ele tinha deixado claro suas intenções para Frohms, que teria um papel significativo em seus planos, em uma conversa pessoal. No entanto, Frohms agora assistirá à estreia de Wüek contra a Inglaterra em 25 de outubro no Wembley, do conforto do seu sofá.

Frohms: "Não foi fácil"

"Desde a Copa do Mundo do ano passado, a decisão de me aposentar da seleção nacional após os Jogos Olímpicos em Paris foi difícil para mim", confessou Frohms. Ela fez sua estreia na seleção nacional em 6 de outubro de 2018, em uma vitória por 3 a 1 contra a Áustria em Essen.

Seu maior feito veio em 2022, como vice-campeã europeia na Inglaterra, como goleira titular na Euro. Ela também esteve presente em todos os jogos durante a eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo de 2023 na Austrália.

"Representar meu país como número um em dois grandes torneios foi uma honra para mim", resumiu Frohms. No futuro, ela planeja se dedicar inteiramente ao VfL Wolfsburg, vice-campeão e vencedor da Copa. Ela também espera ter mais tempo para sua família e amigos, após anos intensos com a dupla carga esportiva.

Uma nova oportunidade sob Wüek

A decisão de aposentadoria de Frohms não estava relacionada à decepção da Alemanha nas Olimpíadas. Surpreendentemente, seu antecessor Horst Hrubesch optou pela goleira de 33 anos Ann-Katrin Berger em vez de Frohms.

Berger teve um ótimo desempenho no torneio e ajudou a Alemanha a garantir a medalha de bronze com sua defesa de pênalti no jogo pelo terceiro lugar. Ela também foi nomeada Jogadora do Ano logo depois.

Com Wüek, uma reformulação era esperada no departamento de goleiros. "Para mim, há duas número um", declarou o ex-profissional da Bundesliga há pouco mais de duas semanas. Que Berger não tinha nenhum privilégio especial nesse aspecto era "crystal clear and unambiguous", ele enfatizou. "Essa foi uma decisão de Horst Hrubesch".

Berger, junto com duas jovens promissoras, Stina Johannes (24) do Eintracht Frankfurt e Maria Luisa Grohs (23) do campeão FC Bayern Munich, agora estão sob os holofotes de Wüek. Enquanto Johannes fez sua estreia na equipe do DFB no classificatório da Euro contra a Polônia com uma vitória por 3 a 1 no início de junho, Grohs ainda não fez sua estreia na seleção nacional.

