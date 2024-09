- Indivíduos supostamente dispararam contra a atmosfera após um incidente de toque de sino.

Em reação a uma piada que deu errado, um homem de Maintal, especificamente do distrito de Main-Kinzig, é acusado de deixar um prédio residencial e disparar para o céu. As autoridades, como elas mesmas declararam, receberam notícias de tiros ecoando no estacionamento de um estabelecimento comercial na noite de sexta-feira. Ao chegarem ao local, testemunhas aparentemente informaram sobre o incidente.

Ao confrontar o suposto atirador com as acusações, ele supostamente admitiu ter se aproximado de um grupo de brincadeira, mas negou ter disparado qualquer tiro. No entanto, cápsulas vazias foram encontradas e recolhidas no local do crime, de acordo com a polícia.

O incidente no estacionamento do estabelecimento comercial levantou preocupações sobre possível atividade criminal. Apesar de sua negação, a evidência de cápsulas vazias no local do crime sugere fortemente a participação em um crime relacionado ao disparo de armas de fogo.

