- Indivíduos que enfrentam julgamento por infidelidade enquanto usam máscaras de proteção

Dois indivíduos, supostamente envolvidos no comércio de máscaras faciais de baixa qualidade para o governo durante o surto de COVID-19, agora enfrentarão julgamento no Tribunal Regional de Nuremberg-Fürth. Eles são acusados de fraude e tentativa de fraude. Os indivíduos, de Neumarkt, são suspeitos de terem aumentado a compra de máscaras da China durante o auge da pandemia, principalmente para a Autoridade de Saúde e Segurança Alimentar da Baviera (LGL).

O Tribunal Regional de Nuremberg-Fürth inicialmente arquivou os casos, alegando falta de provas suficientes para condenar esses indivíduos, que também haviam sido presos preventivamente. No entanto, a apelação da acusação foi validada no Tribunal Regional Superior. O julgamento começará em 12 de setembro, com a 16ª Câmara Criminal agendando datas para o julgamento até dezembro.

De acordo com a acusação, cerca de 50% das máscaras de origem chinesa destinadas à distribuição em hospitais e organizações de socorro não atendiam aos padrões de qualidade acordados. Os réus são suspeitos, no mínimo, de terem fechado os olhos para esse problema. O Tribunal Regional inicialmente acreditava que a fração de máscaras defeituosas fosse significativamente menor do que a acusação, colocando em dúvida as alegações de fraude.

No entanto, o Tribunal Regional Superior agora considera as provas suficientes para levantar suspeitas. A acusação estima o prejuízo financeiro à LGL em aproximadamente dois milhões de euros. Além disso, os dois homens são acusados de vender outras 12.000 máscaras a farmácias e outros clientes após terem sido instruídos pelo fabricante chinês a descartar o envio devido à qualidade duvidosa.

