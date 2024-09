- Indivíduos influentes para USBills uma renovação contemporânea para as autoridades

Empresas estão cada vez mais utilizando influenciadores como representantes de marca. Até mesmo o governo de Hesse tem se apoiado mais no marketing de influenciadores para se conectar com demografias jovens e potenciais talentos do futuro, como sugerido por uma declaração da Chancelería do Estado de Hesse em resposta a uma pergunta da fração FDP no parlamento estadual de Wiesbaden. De acordo com essa declaração, o governo de Hesse investiu cerca de 311.500 euros em campanhas de influenciadores pelos ministérios do Interior, Finanças, Assuntos Sociais e Cultura desde 2022.

A Chancelería do Estado explica que ao se associar com influenciadores, é possível renovar a imagem de uma instituição e apresentá-la como um destino atraente para empregos. Os influenciadores geralmente desfrutam de um alto nível de confiança entre seus seguidores, o que pode ser benéfico na disseminação de informações.

A utilização de influenciadores permite que as mensagens cheguem a uma audiência mais ampla do que seria possível por meio de canais de comunicação convencionais. Essas campanhas geralmente visam demografias específicas, como jovens ou profissões específicas.

Por exemplo, a campanha "O futuro precisa de você! Seja professor em Hesse" de 2023 promoveu com sucesso a profissão de professor. Influenciadores selecionados pelo Ministério da Cultura ampliaram efetivamente o alcance das ofertas de treinamento e estudo através de sua base de seguidores na demografia-alvo, atraindo novos potenciais candidatos. Colaborações no Instagram apresentaram a administração do estado de Hesse como um empregador atraente e moderno entre os grupos-alvo jovens.

A Chancelería do Estado compartilha que é seguida uma processo em várias etapas para garantir uma apresentação adequada para a demografia-alvo: "Isso inclui verificação e seleção rigorosas de influenciadores, bem como uma definição clara de objetivos, serviços ou requisitos de qualidade para a campanha ou medidas individuais." A planejamento e implementação de conteúdo ocorre em colaboração próxima entre o cliente e o contratante. "Somente conteúdo aprovado é publicado e monitorado e avaliado continuamente."

Alexander Bleier, professor associado de Marketing na Frankfurt School of Finance and Management, confirma ter observado o aumento da importância dos influenciadores para as empresas, apesar da falta de conhecimento sobre a extensão do uso de autoridade dos influenciadores. Ele explica que as pessoas hoje confiam cada vez menos na publicidade corporativa, mas confiam cada vez mais nos influenciadores.

Os influenciadores atuam como mediadores entre empresas e clientes. "Em essência, isso funciona de forma semelhante a uma recomendação de um amigo ou de outra pessoa confiável. O endosso dessas figuras é geralmente confiado mais do que o de uma empresa."

A relevância do cliente é irrelevante. "Isso pode ser qualquer um, desde que eles possam encontrar um influenciador que possa transmitir convincentemente a mensagem para sua audiência-alvo de que o produto anunciado é atraente." A autenticidade é crucial. "Se o influenciador não tiver uma conexão genuína com o que está promovendo, a probabilidade de sucesso da campanha é baixa."

Como autoridades sérias e influenciadores descolados se complementam? "Os influenciadores não se limitam a jovens descolados que se concentram em moda, fitness, música, tecnologia e estilo de vida. Há influenciadores muito bem-sucedidos que abordam temas como impostos, investimentos ou literatura", diz Bleier.

Ele argumenta que o uso de influenciadores é fundamentalmente estrategicamente sólido. "Se você quiser uma comunicação eficaz, deve considerar onde e como alcançar sua audiência-alvo. Posso publicar quantos anúncios de jornal para a profissão de professor quiser. Se os jovens não lerem o jornal, só estou desperdiçando dinheiro", diz Bleier. Além disso, há obrigatoriedade de etiquetagem publicitária para influenciadores também. "O marketing de influenciadores não é um truque ou uma prática desonesta."

No entanto, ainda há incerteza nos preços. Há pouca experiência sobre quanto investir em uma campanha de influenciadores e poucos insights sobre como isso afeta diretamente os indicadores-chave de desempenho. "A inexperiência deixa espaço para possível superpagamento."

O investimento do governo de Hesse no marketing de influenciadores sublinha sua crença em seu potencial futuro para alcançar e engajar demografias jovens efetivamente. Com a influência certa, essas campanhas também podem moldar a percepção de instituições tradicionais, como a profissão de professor, como modernas e atraentes.

