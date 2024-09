- Indivíduos de várias idades, incluindo crianças e adultos, enfrentam fatalidades potenciais devido a incidentes com tratores.

Incidente com Trator e Reboque na Turíngia Perto da Fronteira com a Hesse Resulta em Consequências Graves. Um grupo de crianças e uma mulher de 45 anos sofreu ferimentos graves em um acidente envolvendo o veículo. De acordo com as autoridades, três crianças e o motorista do trator de 70 anos sofreram ferimentos graves. Três crianças sofreram ferimentos leves.

O trator, de acordo com a polícia, estava atravessando uma trilha florestal íngreme e cascalhosa perto de Süнна, uma vila em Unterbreizbach (distrito de Wartburg), quando perdeu o controle e virou. Havia nove crianças com idades entre 4 e 13 anos e uma mulher de 45 anos no reboque. A saída foi pessoal, descrita pela polícia como uma "viagem familiar". Não foram divulgados detalhes adicionais.

Equipes de Resgate Enviadas

Um helicóptero de resgate levou os gravemente feridos para os hospitais, mencionaram as autoridades. Os feridos foram levados para hospitais na Turíngia e na Hesse, revelou um porta-voz da polícia. Além do corpo de bombeiros e dos serviços de resgate, as equipes de emergência também foram chamadas ao local.

Atualmente, as autoridades estão tratando o incidente como um acidente. De acordo com os procedimentos habituais, uma investigação sobre alegações de lesão corporal negligente contra o motorista foi iniciada.

Incidente Grave durante a Viagem de Kremser em Maio

Este não é o primeiro incidente grave na Turíngia neste ano envolvendo um trator. No feriado da Ascensão em maio, 14 pessoas ficaram feridas em um incidente envolvendo uma carroça puxada por um trator (Kremser). Dois deles sofreram ferimentos graves.

De acordo com os registros policiais na época, o reboque tombou durante uma manobra de curva perto da vila de Deuna no distrito de Eichsfeld. Mais uma vez, uma investigação sobre alegações de lesão corporal negligente contra o motorista do trator foi iniciada.

Os outros veículos na trilha florestal perto de Süнна não puderam ajudar durante o incidente do trator devido ao terreno íngreme e cascalhoso. Após o acidente, vários outros veículos foram necessários para transportar os feridos para vários hospitais.

