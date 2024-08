- Indivíduos com lesões levaram a demissão prolongada em Elversberg

O confronto entre o SV Elversberg e o Darmstadt 98 foi momentaneamente suspenso devido a um incidente médico no campo. O defensor do Elversberg, Florian Le Joncour, tropeçou de forma errada no braço após uma colisão de cabeças, sugerindo uma possível ferida grave. Ele recebeu atendimento no local por vários minutos, aparentemente em dor considerável, com a administração de um anestésico no campo. O jogo foi interrompido por cerca de 20 minutos.

As autoridades cobriram a área penal com toalhas enquanto a equipe médica cuidava de Le Joncour. Ele recebeu aplausos ao ser retirado do campo em uma maca e transportado do estádio por uma ambulância. No momento da interrupção, o Elversberg estava na liderança com uma pontuação de 3:0.

Após a pausa no jogo devido à lesão de Le Joncour, o árbitro anunciou que a partida seria retomada após a equipe médica dar o sinal verde. Outras instalações, incluindo banheiros portáteis e áreas de aquecimento, foram temporariamente utilizadas para permitir que os jogadores se aliviem ou se alonguem, já que o intervalo foi esperado para durar mais do que o normal.

