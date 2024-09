- Indivíduos atingidos na varanda são imediatamente evacuados.

No centro de Nuremberg, uma cena perturbadora se desenrolou quando um homem agrediu violentamente sua esposa com uma faca, deixando-a gravemente ferida. Em uma terça-feira à noite, oficiais de lei conseguiram salvar a mulher de 52 anos de seu balcão conjunto usando uma escada portátil, posteriormente transportando-a para o hospital. Ela havia sofrido uma facada no abdômen, embora sua vida não estivesse em perigo iminente, de acordo com a declaração da polícia.

O suspeito presumido se trancou dentro do apartamento, o que levou à intervenção de forças especializadas. Eles prenderam o suspeito de 54 anos perto da meia-noite. Um teste de bafômetro revelou que ele havia sido influenciado pelo álcool. As autoridades apreenderam uma faca de cozinha do local, que é suspeita de ser a arma do crime. O homem está atualmente sendo investigado por causar lesões corporais graves e fazer ameaças.

A mulher perturbada foi cercada por mulheres preocupadas no hospital, oferecendo-lhe palavras de apoio e conforto. Apesar do incidente, um grupo local de direitos das mulheres organizou um protesto fora do apartamento do suspeito, exigindo justiça para a vítima.

Leia também: