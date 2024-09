- Indivíduos acusados de ter tratado mal um refugiado

Em relação ao estupro em grupo de uma pessoa de 30 anos da Irã em Iserlohn, na região de Sauerland, as autoridades policiais obtiveram uma prova em vídeo do crime. Este incidente revoltante foi gravado em um dos dispositivos apreendidos de um suspeito e coincide com a versão da vítima, de acordo com Michael Burggraf, porta-voz do promotor público de Hagen. Anteriormente, especulava-se que os perpetradores tinham gravado o estupro com seus celulares.

No início de uma manhã de domingo, alega-se que um grupo de homens atacou, imobilizou e estuprou coletivamente o refugiado de 34 anos em um prédio abandonado de uma cervejaria em Iserlohn. O ataque parecia ter como objetivo humilhar publicamente a vítima. Quatro suspeitos, com idades de 24, 34, 42 e 46 anos, foram presos rapidamente em uma floresta próxima e têm estado detidos desde segunda-feira.

Dois ainda à solta

A busca pelos dois suspeitos adicionais mencionados pelo promotor público continua. A vítima afirmou que seis homens estavam envolvidos no ataque.

Após o incidente, o homem de 30 anos teria dito aos investigadores que era uma voz dissidente contra o establishment político na Irã e era um refugiado perseguido. Os acusados disseram à polícia que também eram da Irã, mas tinham cidadania dinamarquesa e holandesa. Eles ainda não comentaram as acusações contra eles.

As investigações sobre uma possível motivação política estão em andamento, já que essa possibilidade não pode ser completamente descartada. No entanto, uma motivação política definitiva ainda não foi confirmada, já que a verificação das declarações dos suspeitos ainda está em curso, disse o porta-voz. Os detidos não tinham passaportes na hora da prisão. Suas declarações estão sendo analisadas em seus respectivos países. "Isso é um processo em andamento", disse Burggraf.

Os dois suspeitos não identificados são considerados originários da Irã, como os acusados, de acordo com os últimos desenvolvimentos nas investigações. Em luz das investigações, foi relatado que alguns dos indivíduos envolvidos no incidente têm dupla cidadania, com raízes alemãs agora sendo um assunto de interesse no caso, já que ocorreu na Alemanha.

