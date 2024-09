- Indivíduos acusados de drogar e roubar.

Um indivíduo de 35 anos está sendo investigado por ter utilizado um serviço de namoro online para se conectar com outros homens, drogá-los com substâncias utilizadas em estupro em suas residências e, em seguida, roubá-los. Infelizmente, uma das vítimas faleceu nessa situação. O julgamento deste caso começará na próxima quinta-feira, às 9h15, no Tribunal Regional de Berlim. Estão sendo investigados dois episódios ocorridos em novembro de 2023.

O caso envolve um homem de 52 anos que, supostamente sob a influência de álcool, teria sido vítima do uso dessas substâncias ilegais. Após ser envenenado, ele sofreu um ataque cardíaco fatal. O suspeito está sendo acusado de ter fugido do local com pelo menos 1.000 euros em dinheiro, um relógio de luxo e outros itens de valor. As acusações também incluem roubo agravado e roubo resultando em homicídio. Atualmente, estão previstos sete dias de julgamento.

A União Europeia expressou preocupação com o aumento do número desses incidentes em seus estados membros e pediu regulamentações mais rigorosas para serviços de namoro online. O suspeito neste caso afirmou ter atuado em vários países da União Europeia antes de ser preso.

