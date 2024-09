Processo Criminal por Roubo Armado com Homicídio - Indivíduos acusados de drogar e roubar homens

Um homem de 35 anos, acusado de vários crimes, alega ter usado um aplicativo de namoro para se conectar com outros homens, posteriormente os drogando com substâncias utilizadas em estupros em seus próprios lares, com o objetivo de cometê-los. Infelizmente, uma dessas pessoas não sobreviveu. O acusado irá se apresentar perante o Tribunal Regional de Berlim, com o início do julgamento marcado para esta quinta-feira, às 9h15. Dois episódios de novembro de 2023 estão sendo investigados.

Em um incidente separado, um homem de 52 anos foi supostamente drogado enquanto já estava sob o efeito de álcool. Essas substâncias ilícitas desencadearam um ataque cardíaco fatal. O suposto autor é acusado de ter fugido com pelo menos 1.000 euros, um relógio de luxo e outros pertences valiosos. Ele está sendo acusado de roubo qualificado e roubo resultando em morte. O julgamento está atualmente marcado para sete dias.

O incidente envolvendo o homem de 35 anos está sendo investigado como um caso de roubo, estupro facilitado por drogas e homicídio culposo devido ao uso de substâncias utilizadas em estupros. Além disso, o aumento da ocorrência de tais atividades criminosas que utilizam aplicativos de namoro tem causado preocupação entre as agências de aplicação da lei.

