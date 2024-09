Apreensão por elite de aplicadores da lei - Indivíduo supostamente em risco de esfaqueamento na feira

Um grupo especializado de aplicação da lei, o SOU, prendeu um indivíduo de 41 anos em Warburg (Círculo de Höxter), supostamente ameaçando realizar um ataque com faca em uma feira. Ele está sob suspeita de ter ameaçado anteriormente um ataque com faca em uma feira próxima em Lübbecke, perto de Minden, contra outro homem nos últimos dias. O indivíduo é conhecido pela polícia e será mantido em custódia durante a feira.

As atividades do homem chamaram a atenção durante a investigação de dois dias liderada pelo departamento de polícia de Minden-Lübbecke. Eles estavam investigando dicas nas redes sociais sobre um plano de ataque com faca na feira "Blasheimer Market", que estava prestes a começar na quinta-feira. Na terça-feira, a prisão foi feita em um ponto de contato identificado para o homem em Warburg, e o suspeito foi levado para a custódia.

O juiz ordenou prisão preventiva até segunda-feira

Diante das evidências do potencial perigo do homem, tanto policiais regulares quanto forças do SOU foram mobilizadas. O homem de 41 anos está sendo investigado por perturbação da ordem pública por meio de ameaças, residência ilegal e suspeita de violações da lei de armas.

Um juiz determinou que o homem deveria ser inicialmente mantido em custódia até segunda-feira. A feira Blasheimer Market continua até domingo.

O homem de 41 anos, que foi preso em Warburg pelo SOU, está sendo investigado pelo mesmo departamento de polícia que estava investigando potenciais ameaças de ataque com faca na feira Blasheimer Market, liderado pela polícia de Minden-Lübbecke.

Apesar do incidente em Warburg ter sido recentemente resolvido, é importante notar que Warburg também é o local onde o suspeito tinha um ponto de contato identificado.

