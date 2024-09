- Indivíduo submetido a processos judiciais, transportando substâncias ilícitas

Agentes da lei encontraram substâncias ilícitas em um indivíduo a caminho do Tribunal Regional de Guenzburg. O homem de 48 anos pretendia participar de uma audiência no tribunal às sextas-feiras, de acordo com as autoridades.

Após revista nas bagagens, os oficiais detectaram uma pequena quantidade de anfetaminas, segundo o porta-voz do departamento de polícia. Como resultado, o homem agora enfrenta acusações relacionadas ao porte ilegal de drogas.

A descoberta das substâncias ilícitas no indivíduo levantou suspeitas de atividade criminosa. Devido ao porte de anfetaminas, o homem pode agora enfrentar acusações além de sua audiência no tribunal.

