- Indivíduo submetido a assédio racial por uma multidão num centro de trânsito.

Em Niederndodeleben, uma mulher de origem afegã passou por uma situação hostil. Em uma manhã de trabalho comum da quarta-feira, ela estava a caminho de casa quando foi abordada por um grupo. Segundo a última atualização da polícia, o incidente começou quando outra mulher perguntou sobre a origem da vítima. Em seguida, a mulher foi cercada pelo grupo. A vítima e três homens então agrediram fisicamente a mulher do Afeganistão. Um dos agressores gritou palavras de ódio vulgares, expressando descontentamento com a presença de estrangeiros. A mulher sofreu ferimentos leves no ataque. As autoridades lançaram uma investigação sobre o caso de agressão agravada e estão procurando testemunhas oculares. O evento teria ocorrido durante as horas da tarde de quarta-feira.

A situação hostil na estação envolveu elementos de crime, já que resultou em uma agressão agravada. As autoridades estão investigando esse crime, que incluiu agressão física e palavras de ódio vulgares dirigidas à vítima devido à sua origem estrangeira.

