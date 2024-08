- Indivíduo Sofre Ferimentos Graves - Helicóptero de Resgate Aerotransportado Despachado

As autoridades em Pforzheim estão caçando um indivíduo em fuga usando um helicóptero. Uma confusão ocorreu no centro da cidade, resultando em um homem sofrendo ferimentos graves e outra pessoa saindo rapidamente do local, segundo o comunicado das autoridades. O incidente ocorreu à tarde na Emma-Jäger-Straße.

O indivíduo que saiu às pressas é descrito pelas autoridades como tendo cerca de 1,8 a 1,9 metro de altura, com cabelo curto e um corpo robusto e musculoso. Eles foram vistos usando uma camisa azul e um boné escuro. A população é incentivada a entrar em contato com a unidade de investigação. Os detalhes do incidente estavam initially confusos.

A confusão no centro da cidade está sendo investigada como um possível caso de crime devido à saída repentina de um indivíduo. Qualquer pessoa com informações sobre o indivíduo descrito como alto, musculoso, usando uma camisa azul e boné escuro, é incentivada a compartilhá-las com a unidade de investigação.

