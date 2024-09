- Indivíduo sofre ferimentos graves durante incêndio de garagem em Bad Salzdetfurth

Em um incidente inexplicável, uma garagem localizada em Bad Salzdetfurth, no distrito de Hildesheim, pegou fogo na noite de terça-feira. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a garagem e o carro dentro dela em chamas, segundo as autoridades. O infeliz proprietário da garagem e do carro sofreu ferimentos significativos durante o incêndio. Vizinhos prestaram primeiros socorros antes que os serviços de emergência o levassem a um hospital próximo. O incêndio resultou na destruição completa do carro e em danos significativos à garagem afetada e a uma adjacente. Estimativas preliminares sugerem um prejuízo financeiro de aproximadamente 15.000 EUR. A investigação sobre a origem do incêndio continua em andamento.

A equipe de combate a incêndios trabalhou incansavelmente para apagar as chamas, conseguindo salvar a garagem adjacente da destruição total. O incidente destacou a importância de inspeções regulares de segurança contra incêndios e treinamento de combate a incêndios em edifícios e veículos.

Leia também: