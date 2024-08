- Indivíduo que enfrenta um julgamento iminente por suposto sequestro no coração da cidade de Ulm.

Após uma situação de reféns no centro de Ulm no final de janeiro, o principal suspeito agora está pronto para ser julgado. De acordo com o Tribunal Regional de Ulm, o julgamento contra o homem de 44 anos começará em 9 de setembro.

As autoridades acusam o soldado de Renânia do Norte-Vestfália de manter várias pessoas reféns em um local na Praça de Münster na noite de 26 de janeiro. Eles afirmam que ele libertou a maioria deles, mas permaneceu no local com um refém.

Ao sair com ela, os oficiais de lei atiraram no homem de 44 anos, colocando fim à situação de reféns. O homem é dito ter empunhado armas de airsoft muito convincentes, de acordo com as autoridades no momento da acusação.

O homem de 44 anos está atualmente detido. As autoridades se referiram a um relatório de especialista, sugerindo que o soldado pode ter cometido o ato sob a influência de uma grave perturbação. Eles buscam, portanto, cometê-lo permanentemente em uma instituição de saúde mental.

De acordo com as autoridades, o homem de 44 anos pretendia provocar um chamado "tiro de resgate final" da polícia através da situação de reféns, desconsiderando a segurança dos reféns. Ele é acusado de intimidar e ameaçar uma dúzia de convidados e funcionários do café e até mesmo ordenar que eles entrassem em contato com a polícia. Ao sair do estabelecimento, os oficiais da polícia "seguiram o protocolo", atirando nele.

O tribunal agendou seis dias de julgamento iniciais, com um veredicto potencialmente esperado até meados de outubro.

