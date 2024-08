- Indivíduo perpetrou agressão a ex-cônjuge, um senador, usando algemas digitais no tornozelo.

Mulher é suspeita de ter sido assassinada pelo ex-marido com uma faca, levando o senador da Justiça de Berlim, Felor Badenberg (CDU), a defender medidas protetoras mais rigorosas contra a violência. "Se a violência doméstica se intensificar, o estado precisa poder intervir com mais força do que pode atualmente", afirmou Badenberg ao "Tagesspiegel" (sexta-feira). As ordens de restrição e distância obrigatórias frequentemente não são eficazes.

"Por isso, deveríamos ter a opção de utilizar monitoramentos eletrônicos de tornozelo. Se o ex-cônjuge violento ultrapassar a distância designada, as mulheres podem ser alertadas por um sinal", propôs o político da CDU.

Flores e velas foram colocadas e acesas no local do crime. Na quarta-feira à noite, a mulher de 36 anos, mãe de quatro filhos, supostamente encontrou seu fim nas mãos de seu ex-marido em uma rua no distrito de Zehlendorf com uma faca. O homem de 50 anos foi preso.

Suspeito detido

Preliminarmente, a polícia suspeita de um crime passional, conhecido como feminicídio, que é a violência masculina contra sua antiga esposa devido à sua suposta honra ferida desde que ela o deixou, de acordo com um porta-voz do Ministério Público à dpa. Tanto o suspeito quanto a vítima são de origem libanesa.

O Ministério Público Geral de Berlim declarou via X que um "mandado de prisão preventiva por suspeita de homicídio por motivação base" foi emitido e executado. O suspeito está atualmente detido.

