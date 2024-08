- Indivíduo numa motocicleta a conduzir um tractor sofre ferimentos graves

Um motociclista de 37 anos sofreu um acidente grave com um trator no distrito de Cham. Segundo a polícia, o homem foi levado de helicóptero ao hospital após o incidente.

Isso aconteceu numa sexta-feira, com o motociclista fazendo parte de um trio de motociclistas. Eles tentavam ultrapassar um trator que estava parado em Lohberg, já que o trânsito vinha em direção a eles. O trator pretendia virar à esquerda para entrar em um campo, mas o grupo de motociclistas começou a ultrapassar antes que o trator mostrasse suas setas.

Os dois primeiros motociclistas conseguiram desviar para a esquerda e para a direita, mas infelizmente o de 37 anos não conseguiu evitar uma colisão frontal com a traseira do trator. A motocicleta do motociclista ficou completamente destruída como resultado.

O acidente ocorreu no distrito de Cham, especificamente em Lohberg. Apesar da intenção do trator de virar em um campo, o grupo de motociclistas não percebeu e tentou uma ultrapassagem antes que o trator indicasse sua volta.

Leia também: