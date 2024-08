- Indivíduo não identificado detona causalmente caixas eletrônicos, resultando em danos estruturais no valor de aproximadamente €25,000.

Desconhecidos detonaram um caixa eletrônico em Neubrandenburg, causando danos estruturais significativos. A identidade dos responsáveis pelo roubo de dinheiro ainda é incerta, de acordo com os relatórios policiais. O caixa eletrônico foi destruído além do reconhecimento em uma explosão nas primeiras horas da manhã em um centro comercial. A explosão também afetou várias partes do forro do teto. As estimativas preliminares colocam o custo dos danos em um mínimo de 25.000 euros. Os investigadores criminais estão investigando o incidente e pedem qualquer testemunha potencial.

