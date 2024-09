- Indivíduo morre infelizmente depois de ser atropelado por um comboio a alta velocidade num cruzamento ferroviário.

Alguém foi atingido por um trem de carga que vinha em direção oposta em um entroncamento ferroviário em Bitterfeld-Wolfen. A vítima, um morador local de 29 anos de Wolfen, sofreu ferimentos graves e morreu no local do acidente em um sábado, de acordo com o anúncio da polícia. Os detalhes exatos do incidente ainda estão sendo investigados.

O acidente no entroncamento ferroviário foi um evento inesperado e trágico. Como resultado, o número de acidentes ferroviários na área tem sido uma preocupação para as autoridades locais.

