- Indivíduo morre em explosão na fábrica química em Bitterfeld-Wolfen

Um incidente no Parque Químico de Bitterfeld-Wolfen, em Saxônia-Anhalt, resultou na morte de uma pessoa. Segundo um representante da polícia, o operador de uma escavadeira teria colidido com um tanque de gás usando a pá, o que causou uma explosão. Essas informações foram publicadas anteriormente pelo "Mitteldeutsche Zeitung".

A pessoa faleceu no local, no distrito de Anhalt-Bitterfeld, de acordo com a polícia. No momento, a identidade da vítima não foi revelada. Os detalhes exatos do incidente pela manhã ainda estão sendo investigados, segundo o representante da polícia.

