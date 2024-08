- Indivíduo menor de idade fez gestos ameaçadores com uma arma de fogo para um colega de escola.

Um adolescente de 16 anos é acusado de fazer gestos ameaçadores para um colega de escola na Escola Secundária Mittelweser, localizada na cidade de Stolzenau, dentro do distrito de Nienburg/Weser. Na terça-feira, um porta-voz da polícia confirmou a ocorrência de tal situação na escola. Em resposta, vários veículos policiais foram enviados à instituição de ensino.

No entanto, é alegado que o adolescente saiu momentaneamente da escola e voltou para sua sala de aula do nono ano sem portar a suposta arma, que se acreditava ser uma pistola de ar. Como resultado, estão em andamento investigações para potenciais infrações à lei de armas, como o oficial declarou. Anteriormente, o jornal local "Die Harke" havia relatado essa informação.

