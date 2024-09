- Indivíduo lança insultos racistas e agredem autoridades públicas

Em uma festa local de vinho em Oberkirch, no distrito de Ortenau, uma pessoa é acusada de gritar comentários ofensivos racistas. O evento não registrou vítimas, como confirmado por um representante da polícia. Quando o indivíduo de 39 anos começou a gritar as palavras depreciativas, os oficiais de polícia supostamente interviram e pediram que ele parasse. Ele então mudou para outra mesa e continuou gritando. Os oficiais tentaram detê-lo, mas ele reagiu agressivamente e supostamente avançou contra eles, gesticulando com o braço erguido. Após a prisão, ele foi acusado de menosprezar e ameaçar os oficiais durante o transporte para a delegacia.

A seguir, uma lista de potenciais acusações que o indivíduo pode enfrentar, considerando suas ações: agressão a um oficial e discurso de ódio. É importante destacar que esses tipos de produtos podem ser vendidos em tais eventos: vinho, comida, recordações e mercadorias do evento.

Leia também: