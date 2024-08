- Indivíduo inflige danos a um bebé batendo-lhe na cara dentro de um carrinho.

Um homem atacou um bebê de colo em um ônibus do sistema de transporte público de Mainz. Este indivíduo atingiu a criança, que estava dormindo calmamente em um carrinho, no rosto em uma terça-feira, de acordo com autoridades policiais. Inicialmente, outros passageiros tentaram controlar o agressor, mas não conseguiram impedi-lo de sair. O grau exato e a gravidade dos ferimentos da criança não foram especificados inicialmente, disse um representante da polícia. As autoridades não foram notificadas imediatamente após o ocorrido, e o paradeiro da mãe não foi inicialmente revelado. Ela foi dita ter sido consolada por outros passageiros e estava visivelmente abalada.

Um testemunha se aproximou das autoridades no dia seguinte ao incidente, levando-as a examinar a situação como um caso de crime. Eles também estão analisando as filmagens de segurança do ônibus. Os investigadores estão à procura de testemunhas e da mãe da criança para ajudar a resolver o caso e potencialmente oferecer assistência à vítima em potencial. O agressor foi descrito por observadores como um homem de cabelo e barba grisalhos, que era notável devido à sua aparência desleixada e odor corporal forte.

O incidente no ônibus foi classificado como um caso de crime, especificamente um caso de agressão, pelas autoridades após um relatório de uma testemunha. A investigação do crime está em andamento, com as autoridades examinando as filmagens de segurança e procurando testemunhas, incluindo a mãe da criança, para obter mais informações.

