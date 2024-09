- Indivíduo idoso sofre ferimentos graves após colidir com um bonde.

Um idoso de 83 anos foi atingido por um bonde em Kassel, resultando em ferimentos graves. As investigações preliminares sugerem que o indivíduo entrou nas faixas de trem em uma parada de ônibus durante a manhã, sem perceber um bonde que se aproximava, de acordo com o relatório da polícia. Os detalhes do incidente serão esclarecidos por um especialista. O idoso foi levado a um hospital.

Os ferimentos graves do idoso foram resultado de um infeliz encontro com o bonde. Infelizmente, sua ignorância em relação ao veículo que se aproximava levou ao infortúnio na parada de ônibus.

