- Indivíduo idoso morre após um incidente de esfaqueamento.

Há uma situação trágica na cidade de Sarstedt, Baixa Saxônia, onde se acredita que um indivíduo de 61 anos tenha sido fatalmente esfaqueado. O incidente ocorreu por volta das 10:00 da manhã na área da Bahnhofstraße e o homem acabou falecendo, segundo o boletim de ocorrência. Um fugitivo está à solta e as autoridades estão fazendo de tudo para capturá-lo, utilizando todos os recursos disponíveis. Os motivos por trás deste incidente e os detalhes exatos ainda estão sendo investigados.

Detetives estão investigando um possível caso de homicídio e uma equipe especializada foi enviada. O suspeito é descrito como tendo cerca de 1,80 metro de altura, cabelo curto escuro, usando uma camiseta preta, possivelmente jeans e possivelmente um casaco bege.

A investigação do incidente em Sarstedt envolve a exploração de outras possíveis motivações e suspeitos. Devido à descrição do suspeito, as autoridades também estão verificando se esta descrição coincide com qualquer outra pessoa que tenha desaparecido na área.

