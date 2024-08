- Indivíduo idoso descobre suspeita de fraude - dupla detida

Um pensionista em Baar-Ebenhausen frustrou uma fraude, levando à prisão de dois suspeitos pela polícia em Pfaffenhofen an der Ilm. As duas mulheres, segundo as autoridades, pretendiam obter ouro do pensionista de 78 anos após uma falsa "chamada de emergência", como relatado pela polícia.

Em uma tática comum de golpistas, um falso policial teria informado ao pensionista anteriormente que sua filha precisava pagar uma fiança para evitar prisão devido a um acidente de carro fatal. O astuto pensionista de 78 anos identificou a fraude e cooperou com as demandas, como descrito pela polícia.

A entrega de dinheiro encenada na propriedade do pensionista resultou na prisão inicial de uma mulher de 43 anos pela polícia. Uma mulher de 46 anos, que estava supostamente esperando em um carro, tentou fugir, mas foi posteriormente apreendida durante uma perseguição. Ainda não se sabe se essas mulheres já tiveram sucesso com essa fraude, de acordo com um porta-voz da polícia.

A área em torno de Ingolstadt tem visto um aumento recente de tais "chamadas de emergência". A polícia recebeu 16 relatórios de tais chamadas fraudulentas em um único dia.

Os dois suspeitos que foram presos estavam supostamente planejando alvo pensionistas na Baviera, já que a área em torno de Ingolstadt tem visto um aumento desses golpes. O golpe envolvia uma falsa "chamada de emergência" e um pedido de ouro, semelhante ao incidente em Baar-Ebenhausen.

