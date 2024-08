- Indivíduo idoso, de 68 anos, morre após resgate em Grabowsee

Um idoso de 68 anos encontrou um fim trágico em Grabowsee, próximo a Oranienburg, no distrito de Oberhavel. De acordo com os primeiros relatos da polícia, esse indivíduo estava nadando com um conhecido companheiro no lago, localizado ao norte de Berlim, em uma terça-feira. Infelizmente, o idoso mergulhador afundou inesperadamente. Testemunhas alegadamente resgataram o homem de 68 anos da água e tentaram reanimá-lo, mas, infelizmente, ele não resistiu e faleceu no hospital. A causa exata de sua morte ainda é incerta.

