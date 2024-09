- Indivíduo foge de ameaça iminente à vida após ataque com faca

Após um ataque de faca em Hamburgo, o estado da vítima não é considerado grave, segundo a polícia. A causa deste incidente ainda está turva, como revelou um porta-voz da polícia quando questionado. O local do crime ainda não foi revelado. A vítima, de 22 anos, se recusa a colaborar com as autoridades. Em uma terça-feira à noite, a pessoa entrou cambaleando em um restaurante em Hamburg-Billstedt com uma fratura no crânio e um ferimento no peito causado por uma faca, o que levou a uma chamada de emergência para atendimento médico. A pessoa ferida foi então levada a um hospital. As investigações da polícia ainda estão em andamento.

A polícia está atualmente investigando as causas do ataque de faca em Hamburgo. Devido à recusa da vítima em cooperar, eles estão enfrentando dificuldades para obter informações detalhadas.

Leia também: