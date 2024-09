- Indivíduo ferido de forma fatal em Chemnitz

Durante as primeiras horas do dia, um cavalheiro perdeu a vida na área de Lutherviertel, em Chemnitz. As informações iniciais da polícia sugerem a possibilidade de um ataque fatal. O local suspeito do crime é um apartamento na Carl-von-Ossietzky-Straße.

Em uma notícia de última hora, a "Freie Presse" informou pela manhã que o homem teria sofrido várias perfurações. No entanto, a polícia não comentou inicialmente sobre essa afirmação.

As informações iniciais sobre o contexto do evento eram escassas.

Em resposta às circunstâncias misteriosas, os serviços de emergência da cidade foram notificados prontamente. Devido à gravidade da situação, uma equipe de resposta rápida foi enviada ao local na Carl-von-Ossietzky-Straße.

