- Indivíduo ferido brandindo uma tesoura ameaçadoramente em direcção aos socorristas

Um indivíduo perturbado, com um ferimento na cabeça, causou comoção em Oranienburg, distrito de Oberhaven, durante as primeiras horas do dia. A polícia recebeu relatos sobre o comportamento perturbador do homem de 30 anos.

Os oficiais no local encontraram esse indivíduo não receptivo aos seus esforços. As razões por trás da lesão permaneceram um mistério.

Enquanto a ambulância seguia para o hospital, o homem supostamente pegou uma tesoura e intimidou um profissional de saúde. O motorista, apressado, aplicou os freios de emergência, e a enfermeira apreensiva saiu do veículo.

Felizmente, os oficiais que seguiam a ambulância intervieram, conseguindo imobilizar e prender o indivíduo. Eles afirmaram que ele ofereceu forte resistência.

Entendivelmente, eles decidiram empregar um Taser, um dispositivo de choque elétrico com alcance, para imobilizar o homem sem causar nenhum dano a si mesmos. Tudo terminou sem incidentes.

Ao chegar no hospital, os veículos de emergência pararam devido ao comportamento agressivo do homem. A presença dos veículos de emergência ajudou a atrair apoio adicional da polícia.

