- Indivíduo envolvido numa discussão física em Dorsten, resultando em facadas.

Em uma disputa com um oponente, um homem em Dorsten foi ferido. A discussão acalorada ocorreu em uma quarta-feira à noite, e suspeita-se que uma faca tenha sido usada, de acordo com um representante da polícia. O agressor então fugiu do local, deixando o homem ferido em uma rua no distrito de Altstadt. A caçada ao suspeito de agressão a faca continua. Os primeiros relatórios não revelaram muito sobre o estado do vítima.

