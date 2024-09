- Indivíduo envolvido num incidente de tiroteio envolvendo um espantalho no centro de Rostock

No centro agitado de Rostock, um indivíduo causou tumulto, retirando uma arma de fogo réplica. Este homem de 30 anos disparou vários tiros, sem mirar em pessoas ou edifícios, de acordo com as autoridades. Após vários chamados preocupados de testemunhas em uma noite de sábado, a situação foi rapidamente contida na Doberaner. O indivíduo foi posteriormente detido. A polícia está atualmente conduzindo investigações extensas.

