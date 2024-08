- Indivíduo envolvido num ato violento esfaqueando duas pessoas com uma faca.

Um cara de 26 anos, supostamente familiarizado com eles, levou uma faca para dois caras em Aschaffenburg. Os dois afegãos acabaram com cortes nos braços e no rosto, mas conseguiram rir e sair do centro médico no mesmo dia, de acordo com a polícia e os advogados em Aschaffenburg.

O principal suspeito, também afegão, foi preso rapidamente pela polícia devido a seu traje único, que incluía um cafetã, e então preso. Um juiz já deu o sinal verde para sua prisão.

Investigações preliminares apontam para uma conexão pessoal entre os caras, compartilhou a equipe de investigação. Os detalhes sobre a cena e os motivos por trás das ações do cara ainda estão turvos.

A equipe de investigação revelou que as investigações preliminares indicaram uma conexão pessoal entre as vítimas e o principal suspeito.

