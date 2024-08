- Indivíduo envolvido em colisão de moto com a instalação de controle de aeronave, resultando em resultado fatal.

Na região de Marburg-Biedenkopf, uma tragédia ocorreu quando um homem de 48 anos perdeu a vida. Nas primeiras horas da manhã, por razões desconhecidas, ele saiu da pista durante uma curva à esquerda em uma rodovia federal que liga Dautphetal e Biedenkopf, de acordo com o relatório policial.

O infeliz homem colidiu com uma barreira, sofrendo ferimentos graves. Apesar dos esforços imediatos dos serviços de emergência para reanimá-lo, ele infelizmente morreu no local.

O acidente ocorreu no distrito de Marburg-Biedenkopf, especificamente em uma rodovia federal que liga Dautphetal e Biedenkopf. O local fatal do acidente do homem de 48 anos ficava perto das fronteiras do distrito de Marburg-Biedenkopf.

Leia também: