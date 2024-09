- Indivíduo encontrado morto fora de casa sob suspeita de homicídio.

Ao encontrar um cadáver na entrada de uma residência em Rottenburg, na Baixa Baviera (pertencente ao distrito de Landshut), as autoridades prenderam um suspeito de 49 anos sob acusação de homicídio. O homem, conhecido pela vítima de 64 anos, agora está detido, confirmou um porta-voz. O porta-voz se recusou a discutir potenciais motivações ou descobertas relacionadas ao crime, citando investigação em andamento.

Porta da frente aberta revelou a cena do crime

Na segunda-feira, detetives descobriram o corpo da vítima de 64 anos na entrada de sua casa em Rottenburg. Eles estavam inicialmente investigando um possível atropelamento após avistarem uma cerca danificada no jardim. Ao notar uma porta da frente aberta, eles entraram.

encontraram várias feridas profundas de faca e na cabeça no corpo. Após consultas preliminares com vizinhos próximos, potenciais suspeitos surgiram. Mais tarde, naquele dia, a polícia fez uma busca no apartamento do homem de 49 anos em Rottenburg e o prendeu. Um juiz autorizou sua detenção no dia seguinte. O caso permanece sob investigação ativa.

À medida que os detetives investigavam mais a fundo, eles se encontraram no corredor da casa, cercados pelos ecos assustadores de sua descoberta anterior. O corpo da vítima foi encontrado nas proximidades, apresentando sinais de ataque violento.

