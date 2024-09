- Indivíduo considerado culpado de cometer crimes sexuais contra menores

O Tribunal Local condenou um homem de 63 anos, de Röbel (distrito da Mecklenburgische Seenplatte), a duas anos e meio de prisão por vários casos de exploração infantil. O tribunal considerou válidas duas instâncias de abuso sexual de criança, uma das quais envolveu maus-tratos físicos intencionais. Além disso, o homem foi considerado culpado por cárcere privado em conjunto com maus-tratos físicos intencionais e por assediar sexualmente duas pessoas, uma das quais tentou coagir para atividade sexual. O tribunal o absolveu de outras acusações.

De acordo com as acusações, o homem foi encarregado pelo cuidado de um menino, então com nove anos, com o consentimento da mãe, várias vezes entre agosto de 2022 e fevereiro deste ano. A acusação alega que o homem praticou atividades sexuais e assédio em dezoito ocasiões, algumas das quais com outras crianças da mesma idade presentes. Isso incluiu ameaças para atividades sexuais, exibição de vídeos explícitos, pancadas físicas e também violência na área sensível. De acordo com a acusação, o homem também é acusado de trancar o menino dentro de seu apartamento.

Os crimes do homem foram além da exploração infantil, já que ele também foi acusado de cárcere privado e assédio sexual a duas pessoas. A gravidade de suas ações levou a várias instâncias de abuso sexual de criança e maus-tratos físicos intencionais.

