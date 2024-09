- Indivíduo com ferimentos fatais em Chemnitz

Um homem foi gravemente ferido durante a madrugada na Luther Quarter de Chemnitz. De acordo com os registros policiais, um homem de 47 anos foi detido como principal suspeito.

Vizinhos de um complexo de moradia compartilhada na Carl-von-Ossietzky Street notificaram as autoridades pouco depois da meia-noite devido a uma discussão acalorada que vinha de uma unidade vizinha. Após a chegada, a polícia localizou o suspeito de 47 anos no hall do prédio, que apresentava ferimentos leves e sinais de embriaguez. No apartamento do suspeito, os oficiais encontraram um homem de 44 anos gravemente ferido. Infelizmente, apesar da intervenção médica no hospital, o homem não resistiu aos ferimentos.

Atualmente, as investigações estão em andamento para potenciais acusações de homicídio, com os detalhes do evento ainda sendo apurados.

A ligação dos vizinhos às autoridades levou a polícia ao local.

