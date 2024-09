- Indivíduo a ser julgado por esfaquear moralmente um morador da residência adjacente

Um homem de Mannheim, supostamente lidando com problemas de saúde mental, está sendo investigado por esfaquear e martelar sua vizinha idosa até a morte. Ele está atualmente em julgamento no Tribunal Regional de Mannheim. O homem de 43 anos também é acusado de agredir um casal no mesmo prédio, de acordo com o anúncio do tribunal com base nas acusações.

A acusação acredita que o homem alemão pode estar sofrendo de esquizofrenia paranoide e agiu em um estado altamente debilitado de responsabilidade. Portanto, eles propuseram sua internação em uma instituição psiquiátrica.

De acordo com o tribunal, o homem de Mannheim tocou a campainha da porta da vizinha de 70 anos pouco antes do Natal de 2023. Ele então teria atacado ela com uma faca, seguido por um martelo. A mulher infelizmente morreu devido aos ferimentos.

Agressão adicional a um casal no mesmo prédio

No mesmo dia, o réu teria forçado a entrada em outro apartamento no mesmo prédio através de uma janela quebrada e atacado um casal com uma faca. Ele teria dado socos repetidos no homem e ferido-o com a faca. Quando a mulher tentou ajudar seu marido, ele supostamente a esfaqueou no corpo superior. O homem ferido e uma testemunha que foi alertada pelos gritos de socorro são disse terem impedido o agressor de prosseguir com os ataques.

O acusado já foi internado em uma instituição psiquiátrica pelo Tribunal Regional de Mannheim, mas o porta-voz do tribunal inicialmente recusou-se a divulgar os motivos. Ele atualmente está recebendo cuidados psiquiátricos temporários. Um veredicto é esperado em 31 de outubro.

Notícias de 28 de dezembro de 2023

A investigação sobre as ações do homem revela uma série de crimes violentos, incluindo o esfaqueamento e martelamento de sua vizinha idosa até a morte, que é categorizada como um crime hediondo. Apesar de seus problemas de saúde mental, suas ações também envolvem a agressão a um casal no mesmo prédio, demonstrando os efeitos prejudiciais de seu estado mental em seu comportamento.

Leia também: