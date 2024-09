- Independentemente do problema da porta fantasma encontrado pelo Pop, assistência técnica não está disponível no momento.

Após o gol polêmico marcado pela capitã da equipe Alexandra Popp, a Federação Alemã de Futebol (DFB) está considerando o uso de auxílios tecnológicos na Frauen-Bundesliga. No entanto, uma decisão rápida é improvável. De acordo com a DFB, "até agora, em colaboração com os clubes, há um acordo coletivo de que os custos e benefícios ainda estão desequilibrados".

Na segunda-feira, a árbitra Nadine Westerhoff permitiu o gol de Popp para o VfL Wolfsburg contra o Werder Bremen, apesar de evidências claras de que a bola havia atingido a linha de gol e voltado ao campo.

Como parte de seu plano de "crescimento e profissionalização" na Frauen-Bundesliga, a DFB sugeriu que conceitos como o VAR e a tecnologia de linha de gol poderiam se tornar mais concretos. No entanto, é crucial estabelecer os pré-requisitos necessários primeiro. Atualmente, a DFB implementa apenas tecnologia de linha de gol e assistência de vídeo na final da Copa Feminina em Colônia.

Além de problemas estruturais na maioria dos estádios pequenos, os custos também são uma barreira. O atual acordo de televisão destina cerca de 5,17 milhões de euros anualmente aos doze clubes da Frauen-Bundesliga - uma quantia semelhante foi relatada para a instalação de VAR e tecnologia de linha de gol na Bundesliga masculina. De acordo com a DFB, "os custos seriam atualmente desproporcionais aos orçamentos gerais da Frauen-Bundesliga".

Além disso, a DFB destacou potenciais problemas com a assistência de vídeo na Frauen-Bundesliga, como o aumento do potencial de erro. Devido ao número significativamente menor de câmeras em comparação à Bundesliga masculina, resolver muitos casos seria desafiador, senão impossível. Além disso, as expectativas do público em relação ao VAR e o seu desempenho real seriam substancialmente diferentes. De modo semelhante, tais desafios se aplicam à 3ª Liga masculina, onde também não há auxílios técnicos.

