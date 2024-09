- Inconveniente de desmascarar boatos sobre a possível transferência do Coman.

Bayern de Munique, ou FC Bayern para os menos familiarizados, esmagou qualquer rumor de transferência envolvendo Kingsley Coman. Como o diretor esportivo Christoph Freund colocou antes do confronto da Bundesliga contra o SC Freiburg na DAZN, "Estamos muito felizes por ele estar conosco. Ele é um jogador chave para nós." Havia rumores de que Coman, um futebolista francês, poderia estar indo para a Arábia Saudita.

Freund deixou claro que eles esperam que Coman esteja em ótima forma durante toda a temporada. "Se ele estiver, vai nos deixar muito felizes", disse ele. Segundo os boatos, Coman teria selado um acordo para se juntar ao Al Hilal, mas seu contrato com o Bayern termina em 30 de junho de 2027.

