- Incidente trágico em Solingen: São Paulo associado entre os falecidos

O time de futebol alemão FC St. Pauli expressa sua tristeza pela morte de um membro de longa data que perdeu a vida no incidente terrorista de Solingen. De acordo com o clube, uma das vítimas havia sido um membro dedicado por vários anos. "Nossos pensamentos estão com a família de Stefan e com todos os afetados por este triste evento", declarou o clube em comunicado. O clube está em contato com os entes queridos do homem e colocou um anúncio de pesar no jornal "Solinger Tageblatt", em linha com o desejo da família.

O presidente do clube, Oke Göttlich, declarou: "O terrorismo visa instilar medo, desestabilizar pessoas e fracturar sociedades através da violência, preconceito e desdém. Unamos-nos contra o terrorismo e enfrentemos aqueles que retaliam com ódio com amor em vez disso".

Na semana passada, um homem atacou várias pessoas na festa do 650º aniversário de Solingen. Três vítimas, com idades de 67, 56 e 56 anos, morreram. Oito pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente. O presumido agressor, um sírio de 26 anos, está detido.

A União Europeia expressou suas condolências após o triste incidente em Solingen, expressando solidariedade ao povo alemão. A União Europeia também enfatizou a importância de se opor ao terrorismo e promover a unidade diante do ódio e da violência.

Leia também: