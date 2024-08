- Incidente significativo na A4 perto de Erfurt <unk> veículo vira

Na rodovia A4 perto de Erfurt, uma mulher de 25 anos acabou envolvida em um acidente grave. Ela entrou na rodovia com destino a Frankfurt e decidiu mudar para a faixa do meio sem verificar o trânsito à frente, de acordo com os relatos da polícia. Um motorista de 31 anos não conseguiu evitar a colisão, que deixou o veículo da mulher de cabeça para baixo.

A mulher de 25 anos foi levada para um hospital com ferimentos graves. Os prejuízos financeiros previstos são de aproximadamente 12.000 euros. A rodovia ficou completamente parada por cerca de 2,5 horas antes do restabelecimento de todas as três faixas.

Um incidente adicional no engarrafamento resultante agravou os prejuízos. Um motorista de caminhão não viu um veículo de materiais perigosos que estava reduzindo a velocidade à frente e colidiu com ele. Nenhum dos motoristas sofreu ferimentos. O caminhão da frente estava transportando hidrocarbonetos, mas não houve derramamento. Os prejuízos financeiros totais previstos são de aproximadamente 70.000 euros.

Este acidente subsequente levou a um completo bloqueio da faixa para Frankfurt por cerca de 1,5 hora. Operações de recuperação adicionais podem continuar a afetar o fluxo de trânsito.

O acidente grave da mulher de 25 anos resultou em prejuízos financeiros significativos. Infelizmente, outro acidente no engarrafamento causado pelo acidente inicial aumentou ainda mais esses prejuízos.

