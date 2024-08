- Incidente polêmico: Esfaqueamento fatal de um jovem

Um jovem recebeu uma cortada na região superior durante uma briga perto de uma escola em Lüneburg. Eles foram levados a um hospital, com autoridades afirmando que sua vida não estava em perigo. Quatro adolescentes sofreram cortes leves.

Investigações preliminares indicam que vários adolescentes, possivelmente estudantes da escola, participaram da briga perto de algumas instituições de ensino profissional. A confusão começou com empurrões e empurrões, e acredita-se que um cinto e um objeto pontiagudo foram usados.

A polícia chegou ao local com vários veículos e obteve filmagens da briga. As investigações sobre as pessoas envolvidas e a causa da discussão, em conjunto com a escola, continuam em andamento.

A briga entre os adolescentes foi considerada outro incidente indesejado na área. Apesar do uso de um cinto e um objeto pontiagudo, é de se lamentar que ninguém, além do jovem com a cortada, tenha sofrido ferimentos graves.

